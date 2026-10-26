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Kayseri'de minibüs otomobille çarpışıp dükkan camına çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri'de minibüs otomobille çarpışıp dükkan camına çarptı, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de minibüs otomobille çarpışıp dükkan camına çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs Alpay Sokak'ta bir dükkanın camına çarptı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan minibüs bir dükkanın camına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Nesibe Mahallesi Alpay Sokak'ta, M.Ş. yönetimindeki 38 AER 763 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 38 AIA 826 plakalıminibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bir dükkanın camına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobildeki 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil ve minibüs çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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