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Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi

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Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Ö.K., evinde eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Sabah saatlerinde kardeşinin evden çıkardığı aile kurtarılırken, kendini eve kapatıp kendine zarar veren Ö.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasının ardından özel harekat polislerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ö.K., psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.
  • Ö.K.'nin kardeşi sabah saatlerinde yengesini ve 3 çocuğu evden çıkararak polise ihbarda bulundu.
  • Yaklaşık 2 saat süren psikolog eşliğindeki ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine özel harekat polisleri kapıyı kırarak Ö.K.'yi etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Kayseri’de bir kişi, gece boyunca eşini ve 3 çocuğunu evde rehin tuttu. Aile sabah saatlerinde kurtarılırken, evden çıkmayan şahsa polis ekipleri müdahale etti.

EŞİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

Kocasinan ilçesi Yenimahalle 34. Sokak’taki evinde dün akşam saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

KARDEŞİ AİLEYİ EVDEN ÇIKARDI

Sabah saatlerinde Ö.K.’nin kardeşi, yengesini ve 3 çocuğu evden çıkardı. Kardeşin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İKNA ÇALIŞMASI

Kendini eve kapatan ve kendine zarar veren Ö.K.’yi, polis ekipleri psikolog eşliğinde uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen Ö.K.’ye özel harekat polisleri müdahale etti.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Kapıyı kırarak eve giren özel harekat polisleri, Ö.K.’yi etkisiz hale getirerek evden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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