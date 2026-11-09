Kayseri Kocasinan'da otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri Kocasinan'da otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin yangın tüpüyle ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü, polis yolu trafiğe kapatırken soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde seyreden M.A. idaresindeki 38 AHJ 623 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Araçta çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.