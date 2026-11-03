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Kayseri'de iş insanı Yerli davasında savcı 6 sanık için ceza istedi

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, tutuklu sanık E.T ile diğer sanıkların cezalandırılmasını isterken mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu E.T, tutuksuz sanıklar E.T, B.Ö, E.D, H.B. ve T.Ö. ile taraf avukatları ve maktul Yerli'nin yakınları hazır bulundu.

Sanık E.T, savunmasında, önceki celsede verdiği beyanları tekrar ettiğini belirterek, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanık E.T'nin "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, ayrıca tutuklu sanığın oğlu E.T'nin de "kasten öldürmeye yardım etme", diğer sanıklar için de "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde 19 Ekim 2025'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mustafa Yerli olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 6 zanlıdan E.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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