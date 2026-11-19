Kayseri Kocasinan'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 372 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan ehliyetsiz sürücüye 372 bin lira ceza kesildi. Şeker Mahallesi'nde başlayan kovalamacada Nayman Sokağı'nda yakalanan sürücü, polisten kaçma nedenini 'Ehliyetim yoktu.' diye açıkladı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde motosikletle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 372 bin lira ceza uygulandı.
Şeker Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 62 AAR 853 plakalı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü K.B.K. kaçmaya başladı.
Sürücü, kovalamaca sonucu Nayman Sokağı'nda yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 372 bin lira ceza kesildi.
Sürücü, bir gazetecinin "Neden kaçtın polisten" sorusu üzerine "Ehliyetim yoktu." dedi.
Kaynak: AA