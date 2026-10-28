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Kayseri'de oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Kayseri'de oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto tamirhanesine gelen husumetli grupla çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Kameraya yansıyan kavgada demir borularla dövülen yaralılardan birinin durumu ağır; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de oto tamirhanesinde, husumetli iki grup arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerine gelen grubun, Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla dövdüğü ve ateş ettikleri tüfeği üzerlerinde kırdıkları görüldü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olduğu grup, minibüsle Batuhan D.'nin işletmeciliğini yaptığı oto tamirhanesine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulup darbedilen Batuhan D., çırağı İ.K. ve D.Ü. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgalarında, kafatasında ve bacaklarında kırık olduğu belirtilen Batuhan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D., E.H.D., S.T. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kavga, tamirhanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsle gelen grubun, Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla darbedip, ateş ettikleri tüfeği de üzerlerinde kırdıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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