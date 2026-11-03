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Kayseri'de müteahhit cinayeti davasında sanık Erkan Turhal'a müebbet talep edildi

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Kayseri'de müteahhit cinayeti davasında sanık Erkan Turhal'a müebbet talep edildi
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Kayseri Kocasinan'da müteahhit Mustafa Yerli'yi (32) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Erkan Turhal (49) hakkında savcı müebbet hapis talep etti. Turhal'ın oğlu E.T.'nin öldürmeye yardım, diğer sanıkların suçluyu kayırma suçundan cezalandırılması istendi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde müteahhit Mustafa Yerli'yi (32), tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Erkan Turhal'ın (49) yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık için müebbet hapis talep etti.

Olay, geçen yıl 18 Ekim'de, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli ile aralarında husumet olduğu iddia edilen iş insanı Erkan Turhal, mahalle mezarlığı önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Turhal, silahını çekip Yerli'yi vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Turhal tutuklandı, aralarında oğlu, yeğeni, çalışanları ve arkadaşlarının olduğu E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede sanık Turhal hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi, tutuksuz 5 sanık içinse 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Suçluyu kayırma' suçundan ceza talep edildi.

DAVANIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI YAPILDI

Davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Erkan Turhal ile tutuksuz sanıklar E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. ve ölen Mustafa Yerli'nin ağabeyi B.Y. ve taraf avukatları hazır bulundu. Dava nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sanık Erkan Turhal savunmasında, "Keşke böyle olmasaydı. Pişmanım. Takdir mahkemenizin" dedi.

Ölen Yerli'nin şikayetçi yakınları ise sanıkların cezalandırılmasını, sanık Turhal'ın oğlu E.T.'nin de tutuklanmasını istediklerini söyledi.

Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, sanık Erkan Turhal'ın, Mustafa Yerli'ye yönelik eylemi nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, sanık Turhal'ın oğlu E.T.'nin 'Kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan, diğer sanıkların ise 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erkan Turhal'ın tutukluluk halinin devamı ve sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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