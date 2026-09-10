Kayseri'de bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülemesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.G. ve başka bir suçtan tutuklu S.Ş. ile maktul Eyüp Kaplan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Kaplan'ın babası ve kardeşleri, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Müşteki avukatları da sanıkların suçunun sabit olduğunu ve maktule duydukları husumetten dolayı öldürdüklerini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

Sanık avukatları da maktül ile müvekkillerinin arasında husumet olmadığını iddia ederek, tutuklu müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanık Ö.G. ile S.Ş. de geçen celse verdikleri savunmaları yineleyerek, tahliyelerini istedi.

Savunmaların alınmasının ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 22 Ekim 2025'te Eyüp Kaplan evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ö.G. ve S.Ş'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden Ö.G. tutuklanmış, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Davanın iddianamesinde sanık Ö.G.'nin "kasten öldürme", S.Ş.'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA