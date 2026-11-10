Belçika’dan Kayseri mutfağına yolculuk

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında, Belçika'dan Türkiye'ye gelen 28 öğrenci ve 6 öğretmen, Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kayseri mutfağının geleneksel tatlarını yapmayı öğrendi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Belçika'dan kente gelen 28 öğrenci ve 6 öğretmen, Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan sınıflarda çocuk gelişimi atölyesi yaptı. Misafir öğrenci ve öğretmenler daha sonrasında okulun aşçılık bölümü öğretmenleri ile öğrencilerinin de katılımı ile Kayseri mutfağında yedikleri yemeklerin yapımını öğrendi. Programda 3 ayrı istasyonda misafirlere Kayseri mantısı, Kayseri yağlaması ve çiğ köfte yapımı öğretilirken, aktivite eğlenceli anlara da sahne oldu.

Düzenlenen program ile ilgili bilgiler veren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden Özgür Reha Avcı, "Bugün Belçika'dan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında 28 öğrenci ve 6 öğretmenimizi misafir ediyoruz. Kendilerine hem çocuk gelişimi alanında çeşitli atölyeler yaptırdık. Şu anda da öğrenci ve öğretmenlerimiz Kayseri kültürünü tanımak adına Kayseri yemeklerini yapıyorlar. Yağlama, mantı ve çiğ köfte yaparak kültürümüzü tanıma fırsatı buluyorlar. Projelerimiz kapsamında yurt dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamada da bizleri misafir eden okulumuza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mutlu ve gururluyum"

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf aşçılık öğrencisi Emine Naz Bayer ise, "Burada Kayseri yağlaması, Kayseri mantısı ve çiğ köfte uygulaması yapıyoruz. Belçikalı öğrenci ve öğretmenlerimize bunları tanıtıyoruz. Mutluyum ve gururluyum. İlk defa okulumuza geliyorlar. Biz zaten okulumuzla yurt dışına eğitim almaya gidiyoruz. İlk defa da oradan okulumuza gelen öğrencilerimizle de çok eğlenceli, mutlu ve gururlu bir aktivite yapıyoruz. Beğeneceklerini de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Günümüz çok güzel geçti"

Belçika'dan Kayseri'ye program kapsamında gelen Türk asıllı Bilge Göker de Kayseri'deki ilk günlerinin çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Ben Belçika'da doğdum ve büyüdüm. Çocuk bakımı okuyorum. Öğretmenlerimizle ilk Norveç'e gidecektik ama Özgür bey Kayseri'ye gelip gelemeyeceğimizi sordu. Öğretmenlerimiz de sevinçle kabul ettiler. Sonrasında aileler seçildi ve biz de aslında pek bir şey bilmeden buraya geldik. Burada Kayseri'yi öğreniyoruz. Neler yapılıyor, hayat burada nasıl. İnsanlarla yaşadığımız için de detaylara kadar giriyoruz öğrendiklerimizle. Bugün de Kayseri'ye özel yeni yemekler yapmayı öğrendik. Tatlarına baktık. Bölümümüzle de ilgili bilgiler öğreneceğiz. Öğrenebilmek bence çok güzel. Yeni şeyler öğrenmek de güzel herkes heyecanla bekliyordu zaten. İlk günümüz ve şimdiye kadar çok güzel geçti. Herkese çok teşekkür ediyorum çünkü yeni bir şey oldu. Ben de ilk kez yapıyorum ve çok sevinçli geldim buraya. Yapabildiğimiz için de çok mutluyum" dedi.

"Kayseri'nin insanları çok sıcak"

Kayseri'nin çok güzel olduğunu ve herkese gelmeleri konusunda önerdiğini söyleyen Belçika'nın Heusden Zolder bölgesinde bulunan Sint Fransiscus College psikoloji öğretmeni Goele Jans ise, "Kayseri'nin insanları çok sıcak çok güzel. Her şey değişik ve başka olduğu için Kayseri çok güzel. Her şeyi çok sevdim. Yeni şeyler denemeyi zaten çok seviyorum. Bize nasıl yaptıklarını da öğrettikleri için çok sevindim. Şimdiye kadar ki bütün yemekleri çok beğendim. Çok büyük bir şehir olmadığı için insanlar daha sıcak. O yüzden Kayseri'yi herkese öneririm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı