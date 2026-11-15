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Kayseri Kocasinan'da kendine zarar veren şahıs PÖH desteğiyle evden çıkarıldı

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Kayseri Kocasinan'da kendine zarar veren şahıs PÖH desteğiyle evden çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Kayseri Kocasinan'da kendine zarar veren şahıs PÖH desteğiyle evden çıkarıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisini eve kapatıp bıçakla kendine zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından PÖH ekiplerinin desteğiyle evden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisini eve kapatarak zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 34. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ö.K. kendisini eve kapatarak bıçakla zarar vermeye başladı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen şahıs, PÖH ekiplerinin desteği ile evden çıkarıldı.

Kendine zarar veren Ö.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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