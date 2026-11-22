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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir ikamette T.G. ile A.Ö., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.G. bıçakla A.Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA