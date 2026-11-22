Kayseri Kocasinan'da ikamette çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri Kocasinan'daki Sahabiye Mahallesi'nde bir ikamette çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve kadın şüpheli, 1 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir ikamette T.G. ile A.Ö., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.G. bıçakla A.Ö'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA