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Kayseri'de silahlı kavga sonrası 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı

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Kayseri'de silahlı kavga sonrası 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de silahlı kavga sonrası 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Şeker Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin çalışmada 5 kişi ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabancayla yakalandı. Yakalananlardan 3'ü 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan 5 kişi suç aletleri olan ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan M.D. (27), S.T. (30) ve E.H.D. (30) 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, S.Ç. (19) ve H.Ö. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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