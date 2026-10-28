Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Kocasinan'da kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kocasinan'da kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün öğle saatlerinde bir oto tamircisinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü; tüfekle ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı, kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto tamircisinde çıkan ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Şeker Mahallesi 6127. Sokak'taki bir oto tamircisinde meydana gelen olayda, dükkana gelen kimliği belirsiz bir grup ile işletme sahibi B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda gruptakiler yanlarındaki tüfek ile ateş açtı. Çıkan saçmaların isabet ettiği B.D., İ.K. ve karşı dükkanın sahibi D.Ü. yaralanırken saldırganlar B.D.'yi darbedip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan B.D. ile İ.K. ve D.Ü. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

Hastanede tedavisi sürüyor

Ayrıca, kaburgalarında, kafatasında ve bacaklarında kırık olduğu öğrenilen B.D.'nin Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D., E.H.D., S.T., H. ve S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Feci kavga kamerada

Öte yandan, dükkana gelen şahısların B.D.'yi ve yanında çalışan İ.K.'yi feci şekilde darbettiği ve tüfeğin ateş aldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi

Taraftarlar o hocayı istemiyor: Sakın gelmesin, ne işi var bu takımda?
İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

Seçimde tarafını belli edip destek istedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Dünyaca ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir

İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu
Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu

Başrolde Tesla var! Bir anda eve daldı, sonrası daha da korkunç
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı