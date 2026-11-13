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Kayseri Kocasinan'da lüks SUV ile otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da lüks SUV ile otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde lüks SUV ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde lüks SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak ile Nil Cadde kesişiminde, H.A. yönetimindeki 38 AV 195 plakalı Porshe marka lüks SUV araç ile T.Y. yönetimindeki 06 BCD 844 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücüler H.A. ve T.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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