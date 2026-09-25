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Kayseri'de halı sahada kalp krizi geçiren 28 yaşındaki sağlık çalışanı kurtarılamadı.

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Kayseri Kocasinan'daki halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan 28 yaşındaki sağlık çalışanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İlk müdahalesi arkadaşlarınca yapılan sağlık çalışanının cenazesinin bugün Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kayseri'de halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 28 yaşındaki sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, Kocasinan ilçesindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden yere yığıldı.

Doğan'a ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesinin bugün Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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