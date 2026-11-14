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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüreğil-Amarat yolunda 3 kilometrelik onarıma başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüreğil-Amarat yolunda 3 kilometrelik onarıma başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Yüreğil-Amarat yolunda 3 kilometrelik güzergahta onarım çalışması başlattı. Yol altyapısının güçlendirilmesi için dolgu ve sıkıştırma yapılacak, güzergah iş ve sürüş güvenliği amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesi Yüreğil- Amarat yolunda onarım çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla Yüreğil ve Amarat mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik güzergahta çalışma yürütülüyor.

Yol altyapısının güçlendirilmesi için dolgu ve sıkıştırma işlemlerinin yapılacağı güzergah, iş ve sürüş güvenliği amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Bölgedeki zorlu arazi ve mevsim şartları nedeniyle çalışmaların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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