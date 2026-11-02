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Hunatspor oyuncuları askere giden hocası Kadir Aksu’ya tişörtlü destek verdi

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Hunatspor oyuncuları askere giden hocası Kadir Aksu’ya tişörtlü destek verdi
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Hunatspor oyuncuları, askere giden antrenörleri Kadir Aksu’ya Kocasinan Gençlikspor maçında gol sonrası tişört açarak destek verdi. Kulüp Başkanı Fatih Gümüşgöz, Aksu’nun takıma değer kattığını ve dönüşünü beklediklerini söyledi.

Kayseri amatör küme takımlarından Hunatspor oyuncuları, vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden antrenörleri Kadir Aksu'ya anlamlı bir jest yaptı.

Kayseri Sümer Stadında oynanan Kocasinan Gençlikspor maçında Hunatspor attığı goller sonrası "Vatanı görev için yola çıkan askerimiz, dualarımız seninle Kadir Hocamız" yazılı tişört açarak antrenörlerine destek verdi. Yönetimiyle, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarıyla büyük bir aile olan Hunatspor, bu özel jestle birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Hunatspor Kulüp Başkanı Fatih Gümüşgöz, "Sen bize sadece bir hoca olmadın evlat oldun, yoldaş oldun, sırdaş oldun, kardeş oldun. Öyle güzel bir yüreğin varki büyün çocuklarımıza ağabeylik yaptın takımımıza ve bizlere değer kattın. Kısada olsa senden ayrı kalmak bizlere zor olacak ama birliğimiz beraberliğimiz daim olacak. Vatanı görevini de en iyi şekilde tamamlayarak tekrar aramıza döneceğin günü iple çekeceğiz. En büyük asker bizim asker" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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