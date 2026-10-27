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Kayseri'de oto tamirhanesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı; birinin durumu ağır

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Kayseri'de oto tamirhanesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı; birinin durumu ağır
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir oto tamirhanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, birinin durumu ağır; polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de bir oto tamirhanesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127'nci Sokak'ta meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen kişiler, araçla Batuhan D.'nin işletmeciliğini yaptığı oto tamirhanesine geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulan Batuhan D., çırağı İ.K. ve D.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Batuhan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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