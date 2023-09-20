Kaymakamlık Haberleri - Kaymakamlık Haber - Haberler

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Kaymakamlık Haberleri

Kaymakamlık haber, Kaymakamlık son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Babadağ'da Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Başlıyor

Babadağ'da Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Başlıyor

Kaymakamlık - 1 Saat Önce
Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük'e Ziyaretlerde Bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük'e Ziyaretlerde Bulundu

Kaymakamlık - 2 Saat Önce
Yavru köpeği tedavi eden sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Yavru köpeği tedavi eden sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Kaymakamlık - 2 Saat Önce
Hizan Kaymakamı AFAD Eğitimlerine Katılan Arama Kurtarma Derneği Üyelerini Ziyaret Etti

Hizan Kaymakamı AFAD Eğitimlerine Katılan Arama Kurtarma Derneği Üyelerini Ziyaret Etti

Kaymakamlık - Dün 23:09
Yurt genelinde 'Gaziler Günü' kutlandı

Yurt genelinde 'Gaziler Günü' kutlandı

Kaymakamlık - Dün 22:55
Devrek'te Gaziler Günü Sade Bir Törenle Kutlandı

Devrek'te Gaziler Günü Sade Bir Törenle Kutlandı

Kaymakamlık - Dün 18:02
19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 15:47
Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 15:34
Bayat ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Bayat ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 14:59
Dicle ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Dicle ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 14:58
Gercüş'te Gaziler Günü kutlandı

Gercüş'te Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 14:51
Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 14:11
Büyükçekmece'de gazilere anlamlı kutlama

Büyükçekmece'de gazilere anlamlı kutlama

Kaymakamlık - Dün 13:56
Yüksekova'da Gaziler Günü etkinliği

Yüksekova'da Gaziler Günü etkinliği

Kaymakamlık - Dün 13:24
Burhaniye'de Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

Burhaniye'de Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

Kaymakamlık - Dün 13:15
Saraydüzü ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Saraydüzü ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 13:12
Orta ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Orta ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Kaymakamlık - Dün 12:30
Bandırma'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Bandırma'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Kaymakamlık - Dün 12:19
Fethiye'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Fethiye'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Kaymakamlık - Dün 12:12
Gaziler günü kutlanıyor

Gaziler günü kutlanıyor

Kaymakamlık - Dün 12:08
Erzurum'da Gaziler Günü Töreni

Erzurum'da Gaziler Günü Töreni

Kaymakamlık - Dün 11:58
Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Kaymakamlık - Dün 11:45
Kuyucak'ta 'Gaziler Günü' kutlandı

Kuyucak'ta 'Gaziler Günü' kutlandı

Kaymakamlık - Dün 11:13
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakamlık - Dün 09:25
Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Yasaklandı

Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Yasaklandı

Kaymakamlık - 18.09.2023
Sinop'un Gerze ilçesine yeni kaymakam atandı

Sinop'un Gerze ilçesine yeni kaymakam atandı

Kaymakamlık - 18.09.2023
Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Kaymakamlık - 18.09.2023
Van'da Midibüs Kazası: 5 Göçmen Öldü, 30 Kişi Yaralandı

Van'da Midibüs Kazası: 5 Göçmen Öldü, 30 Kişi Yaralandı

Kaymakamlık - 18.09.2023
Dörtyol'da tarihi hükümet konağı yıkıldı

Dörtyol'da tarihi hükümet konağı yıkıldı

Kaymakamlık - 17.09.2023
Şırnak'ta Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Şırnak'ta Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Kaymakamlık - 17.09.2023
Van'da Midibüs Kazası: 5 Göçmen Hayatını Kaybetti

Van'da Midibüs Kazası: 5 Göçmen Hayatını Kaybetti

Kaymakamlık - 17.09.2023
Van'da Midibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 21 Yaralı

Van'da Midibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 21 Yaralı

Kaymakamlık - 17.09.2023
Kaçak göçmenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Kaçak göçmenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Kaymakamlık - 17.09.2023
Mardin'de Gurs Vadisi'nde Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi

Mardin'de Gurs Vadisi'nde Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi

Kaymakamlık - 17.09.2023
Hatay Dörtyol Hükümet Konağı Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Hatay Dörtyol Hükümet Konağı Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Kaymakamlık - 17.09.2023
Şırnak'ta Etkinlik Yasağına Rağmen Yürüyüşe Müdahale

Şırnak'ta Etkinlik Yasağına Rağmen Yürüyüşe Müdahale

Kaymakamlık - 16.09.2023
Vali Ünlü ilk ilçe ziyaretlerini Köprübaşı ve Demirci'ye yaptı

Vali Ünlü ilk ilçe ziyaretlerini Köprübaşı ve Demirci'ye yaptı

Kaymakamlık - 16.09.2023
Sakarya'da Türk Kızılayı İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bağış Kampanyası Düzenledi

Sakarya'da Türk Kızılayı İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bağış Kampanyası Düzenledi

Kaymakamlık - 16.09.2023
Doğaseverler Van Gölü kıyılarını temizledi

Doğaseverler Van Gölü kıyılarını temizledi

Kaymakamlık - 16.09.2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Kaymakamlık - 16.09.2023
Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti

Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti

Kaymakamlık - 16.09.2023
Ayağı kesik depremzedenin konteyner talebine kayıtsız kalınmadı

Ayağı kesik depremzedenin konteyner talebine kayıtsız kalınmadı

Kaymakamlık - 15.09.2023
Manisa Valisi Enver Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kaymakamlık - 15.09.2023
Hatay'da intihar girişiminde bulunan şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçti

Hatay'da intihar girişiminde bulunan şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçti

Kaymakamlık - 15.09.2023
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Tanrıkulu' Yanıtı: 'Devlet Olarak' Derken Kastın Ne? Tehdit mi Ediyorsun, Bu İşleri Hala Sadat'la mı Görüyorsun?'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Tanrıkulu" Yanıtı: "Devlet Olarak' Derken Kastın Ne? Tehdit mi Ediyorsun, Bu İşleri Hala Sadat'la mı Görüyorsun?"

Kaymakamlık - 15.09.2023
Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 2 gün yasak getirdi

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 2 gün yasak getirdi

Kaymakamlık - 15.09.2023
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Gaziosmanpaşalılarla Buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Gaziosmanpaşalılarla Buluştu

Kaymakamlık - 15.09.2023
Nusaybin'de Dünya Temizlik Günü Kampanyası Başlatıldı

Nusaybin'de Dünya Temizlik Günü Kampanyası Başlatıldı

Kaymakamlık - 15.09.2023
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, göreve başladı

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, göreve başladı

Kaymakamlık - 15.09.2023
Hatay'da ayağı kesik vatandaşa konteyner yardımı

Hatay'da ayağı kesik vatandaşa konteyner yardımı

Kaymakamlık - 15.09.2023
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