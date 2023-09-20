Kaymakamlık Haberleri - Kaymakamlık Haber - Haberler

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Kaymakamlık Haberleri
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Hizan Kaymakamı AFAD Eğitimlerine Katılan Arama Kurtarma Derneği Üyelerini Ziyaret Etti
Kaymakamlık - Dün 23:09
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Kaymakamlık - Dün 09:25
Kaçak göçmenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Kaymakamlık - 17.09.2023
Sakarya'da Türk Kızılayı İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bağış Kampanyası Düzenledi
Kaymakamlık - 16.09.2023
Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti
Kaymakamlık - 16.09.2023
Hatay'da intihar girişiminde bulunan şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçti
Kaymakamlık - 15.09.2023
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Tanrıkulu" Yanıtı: "Devlet Olarak' Derken Kastın Ne? Tehdit mi Ediyorsun, Bu İşleri Hala Sadat'la mı Görüyorsun?"
Kaymakamlık - 15.09.2023
Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 2 gün yasak getirdi
Kaymakamlık - 15.09.2023