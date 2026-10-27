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Bakan Güler, İskenderun'da kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret edip bilgi aldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Güler'in ziyaretine Hatay Valisi Mustafa Masatlı eşlik etti; Güler, İskenderun'a Sancak Verme Töreni'ne katılmak üzere gitmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İskenderun Kaymakamlığı ile İskenderun Belediyesini ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katılmak üzere İskenderun'a gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak İskenderun Kaymakamlığını ve İskenderun Belediyesini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler'e Hatay Valisi Mustafa Masatlı da eşlik etti."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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