Bakan Güler, İskenderun'da kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret edip bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İskenderun Kaymakamlığı ile İskenderun Belediyesini ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katılmak üzere İskenderun'a gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak İskenderun Kaymakamlığını ve İskenderun Belediyesini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler'e Hatay Valisi Mustafa Masatlı da eşlik etti."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA