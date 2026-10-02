Güdül Kaymakamı Naim Akar, Yaşlılar Günü'nde ilçedeki yaşlılara sağlıklı ömür diledi

Güdül Kaymakamı Naim Akar, Yaşlılar Günü'nde ilçedeki yaşlılara sağlıklı ömür dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güdül Kaymakamı Naim Akar, Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerini ziyaret etti. Kaymakamlık açıklamasına göre Akar, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek 'sağlıklı ömürler' diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Güdül Kaymakamı Naim Akar, Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerini ziyarette bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, yaşlıları evlerinde ziyarette bulunarak, "sağlıklı ömürler" dileklerinde bulundu.
Akar, vatandaşlarla da sohbet etti.???????
Kaynak: AA