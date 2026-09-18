Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Erzurum'da, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in ikamet ettiği sitede makam aracına yöneldiği sırada bir köpeğe tekme attığı, ardından koruma görevlisinin araçtan silahını alarak olay yerine geldiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın diğer tarafında yer alan kişiler hakkında da çok yönlü soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosu tarafından 17 Eylül'de yapılan yazılı basın açıklamasında, kamuoyuna yansıyan yeni görüntüler ve yapılan müracaatlar üzerine, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla yeni bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

KARŞI TARAFA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Palandöken Kaymakamı ve koruma polisi ile ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında dosyaya sunulan yeni kamera kayıtları, bir kısım sosyal medya platformları ve basına yansıyan yeni görüntüler ile şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller kapsamında; olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler yönünden kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, kasten yaralama, tehdit ve hayvanın tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakılması suçları kapsamında çok yönlü soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

Başsavcılık, adli soruşturma işlemlerinin büyük bir titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmeye devam ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Eylül'de bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan güvenlik kamerası görüntüleriyle kamuoyunun gündemine geldi. Görüntülerde, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in ikamet ettiği sitede makam aracına yöneldiği sırada bir köpeğe tekme attığı, ardından koruma görevlisinin araçtan silahını alarak olay yerine geldiği iddia edildi.

Görüntülerin yayılmasının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Eylül'de ilk açıklamasını yaptı. Açıklamada, iddialara konu olayla ilgili olarak "olayın bütün yönleriyle ilgili 04/09/2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır" denildi. Buna göre adli süreç, görüntülerin kamuoyuna yansımasından yaklaşık 11 gün önce başlatılmıştı.

VALİLİK İDARİ İNCELEME BAŞLATTI

Erzurum Valiliği de aynı gün yaptığı açıklamada, "İddia ve görüntülerin tüm yönleriyle araştırılması ve olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla Valiliğimizce idari araştırma ve inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. İdari inceleme hem kaymakamı hem koruma görevlisini kapsıyor. Koruma polisi hakkında açığa alma gibi bir idari tedbir uygulandığına dair resmi bir bildirim yapılmadı.

SİTEDE UZUN SÜRELİ "YASAKLI IRK KÖPEK" GERİLİMİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından site sakinlerinin, kaymakama destek veren açıklamalar yaptığı bildirildi. Bu anlatımlara göre olay, anlık bir gerginlikten ibaret değil, sitede uzun süredir devam eden bir sürecin son halkası.

İddialara göre sitede oturan bir kat malikinin pitbull cinsi köpeği, ağızlıksız şekilde ortak alanlarda dolaştırılıyor, daha önce de bazı site sakinlerini tedirgin ediyordu. Kızılgüneş'in 3,5 yaşındaki çocuğuyla birlikteyken köpekle karşılaştığı, sahibini ağızlık konusunda uyardığı, ancak uyarının dikkate alınmadığı öne sürüldü. Site sakinlerinin köpeğin uzaklaştırılması için ortak dilekçe hazırlayıp yetkili kaymakamlığa teslim ettiği, bu dilekçede kaymakamın imzasının da bulunduğu belirtildi.

Aynı anlatımlarda, imza sürecinden sonra taraflar arasında yeni bir tartışma yaşandığı, köpek sahibinin kaymakama sözlü ve fiziki müdahalede bulunduğu, kaymakamın bu olayın ardından hastaneye başvurarak rapor aldığı iddia edildi. Araya giren koruma polisinin de köpek tarafından ısırıldığı ve tedavi gördüğü ileri sürüldü. Site sakinleri ayrıca, sosyal medyada kaymakamı hedef alan bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu.

Bu iddialar, savcılığın yeni açıklamasında sözü edilen "şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller" ifadesiyle örtüşüyor. Diğer tarafta yer alan kişilerin kimliği ve sıfatı ise resmi açıklamalarda paylaşılmadı; Başsavcılık yalnızca "olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler" ifadesini kullandı.

SUÇLAMALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Başsavcılığın saydığı dört suç isnadı Türk Ceza Kanunu'nda ayrı ayrı düzenleniyor. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" nitelikli hakaret kapsamında değerlendiriliyor. "Hayvanın tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakılması" ise TCK'nın genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasına ilişkin hükümleri arasında yer alıyor ve gözetim altında bulundurulması gereken bir hayvanın kontrolsüz bırakılması halinde uygulanıyor.

Kaymakam Kızılgüneş'ten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı