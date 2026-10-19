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Cizre'de Muhtarlar Günü, çelenk töreni ve Kaymakam Baycar'ın kabulüyle kutlandı

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Cizre'de Muhtarlar Günü, çelenk töreni ve Kaymakam Baycar'ın kabulüyle kutlandı
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Cizre'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı bahçesinde çelenk sunma töreni ve ardından kaymakamlık kabulü ile kutlandı. Törene merkez ve köy muhtarları katıldı; Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, muhtarların gününü tebrik ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü', Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören ve kaymakamlık kabulü ile coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde farklı etkinliklerle idrak edilen 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Cizre Hükümet Konağı bahçesinde merkez ve köy muhtarlarının katılımıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, "Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, Başbakanlığın 2015 tarihli genelgesiyle 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiştir. Bu özel günün bizlere armağan edilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gazi Meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmud tarafından yayınlanan fermanla kurulan muhtarlık müessesesi, 195 yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren, Osmanlı'dan cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir" dedi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Ebret, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Gücünü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu kurum, toplumsal barışın ve yerel yönetimin en önemli çözüm merkezlerinden biridir. Tüm meslektaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Törenin ardından merkez ve köy muhtarları, Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile bir araya geldi. Kaymakam Baycar, devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra eden muhtarların gününü tebrik ederek, yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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