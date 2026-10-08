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Gaziantep Araban'da okul çevresinde güvenlik artırıldı, trafik denetimleri sıklaştırıldı

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Gaziantep Araban'da okul çevresinde güvenlik artırıldı, trafik denetimleri sıklaştırıldı
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Gaziantep'in Araban ilçesindeki okulların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı; trafik ve servis denetimleri sıklaştırıldı. Kaymakamlık, ekiplerin okul giriş ve çıkışlarında görev başında olduğunu, öğrencilerin huzur içinde eğitimine devam etmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki okulların çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, trafik ve servis denetimleri sıklaştırıldı.

Araban ilçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Okullarımızda güvenlik tedbirleri artırıldı. Öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik ve trafik denetimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın huzur içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için ekiplerimiz okul giriş ve çıkışlarında görev başında. Güvenli eğitim, güvenli gelecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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