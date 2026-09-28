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Cizre'de mobil sosyal hizmet aracıyla vatandaşlara destek programları anlatıldı

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Cizre'de mobil sosyal hizmet aracıyla vatandaşlara destek programları anlatıldı
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Cizre'de Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile sahaya çıkan Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık önünde vatandaşlarla buluştu. Ekipler, sosyal yardım ve destek programları hakkında bilgi verip ihtiyaçları dinledi, rehberlik yaptı ve broşür dağıttı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile sahaya çıkan ekipler, vatandaşları sosyal yardım ve destek programları hakkında bilgilendirdi. Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için birebir rehberlik yaptı.

Cizre'de sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaştırılması amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi. Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Cizre Kaymakamlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara Bakanlık tarafından sunulan sosyal hizmet modelleri, sosyal yardım ve destek programları ile bu hizmetlerden yararlanma şartları hakkında bilgi verildi. Ekipler, vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Sosyal hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara süreçlerle ilgili rehberlik yapılırken, çeşitli bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Çalışmayla birlikte sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve mevcut destek mekanizmaları konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi. Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, sosyal hizmetlerin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunulması amacıyla saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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