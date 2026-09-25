Tekkeköy'de pickleball projesi için kamu ve sivil toplum destekli protokol imzalandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde pickleball sporunun yaygınlaştırılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla "Tekkeköy'de Pickleball ile Sağlıklı Toplum ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Kaymakamlık ve Tekkeköy Belediyesi iş birliğiyle uygulamaya konulan projeye, imzalan protokolle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasının da hedeflendiği proje çerçevesinde ayrıca akran zorbalığı, sosyal izolasyon ile dijital bağımlılık gibi risklere karşı koruyucu ve önleyici faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Tekkeköy Kaymakamlığı ve Tekkeköy Belediyesi öncülüğünde hazırlanan protokole İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Merkez OSB, Samsun Gıda İhtisas OSB, Samsun Yeni OSB, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Pickleball Samsun Derneği katıldı.

Kaynak: AA