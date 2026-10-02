Haberler

Gömeç'te Kaymakam Mahir, fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gömeç'te Kaymakam Mahir, fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, LGS'de fen liselerini kazanan 11 öğrenciye 'Bir Hayalim Var' projesi kapsamında bilgisayar hediye edildi. Kaymakam Mahir, bilgisayarları Kaymakamlık makamında verdi, projeyle hayal kurma ve hedef belirlemeyi desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sonucunda fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye edildi.

Kaymakam Mehmet Nesip Mahir tarafından "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında düzenlenen programda, öğrenciler bilgisayarlarını Kaymakamlık makamında aldı.

Mahir, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, hayal kurmalarını ve hedef belirlemelerini de desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

"Bir Hayalim Var" projesi kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine her ay işledikleri konulara yönelik sınavlar düzenlediklerini belirten Mahir, dereceye giren öğrencilerin hayalini kurduğu mesleğin profesyonelleriyle bir gün geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.

Mahir, proje kapsamında LGS'de fen liselerini kazanan öğrencilere bilgisayar hediye etme sözü verdiklerini belirterek, "Bugün 11 öğrencimize bilgisayarlarını hediye etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık." dedi.

Kaynak: AA
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer

Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

Günün en acı karesi! Babaya son bakış

Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'a 1, Ugochukwu'ya 2 maçlık cezaları onadı

Federasyon'dan Okan Buruk'a kötü haber
Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi

Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

Kaçırılıp darbedilen iş insanından acı haber
TFF'de yaprak dökümü büyüyor! 6 isim daha istifa edecek

Giden gidene! TFF'de yaprak dökümü