Adıyaman'da öğrencilerin şehit ailelerine yazdığı mektuplar kitaplaştırıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kaymakamlık ile Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen "Kahramanlarımıza Minnettarız" Projesi kapsamında öğrencilerin şehit ailelerine yazdığı mektuplar kitaplaştırıldı.

Proje kapsamında öğrenciler, şehitlerin emaneti olarak gördükleri ailelerine duydukları minnet ve vefa duygularını mektuplarla ifade etti. Öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar bir araya getirilerek kitap haline getirildi.

Hazırlanan kitabın tanıtımı ve şehit ailelerine takdimi amacıyla program düzenlendi.

Programda, proje ile öğrencilerin mektuplarını konu alan kısa filmin gösterimi de yapıldı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin şehit ailelerine yazdığı mektupların kitaplaştırılmasının anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Şehitlere duyulan minnet ve vefa duygusunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Soysal, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Soysal, projeye katkı sunan öğrenci, öğretmen ve kurumlara teşekkür etti.

Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Yetiş'in konuşmasının ardından öğrenciler, şehitlere ithafen kaleme aldıkları mektupları okudu.

Programda kitapta yer alan mektuplar şehit ailelerine takdim edildi, katılımcılara plaket verildi.

Kaynak: AA