Avcılar'da Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı önünde çelenkle sona erdi

Avcılar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Avcılar Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de "Gazi" unvanı verilmesi ve Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim ve mevlit okunurken, cemaate Kaymakam Orhan Burhan tarafından mevlit şekeri ikram edildi. Sabah saat 09.00'da Ormanlı Caddesi'nin başından Avcılar Kaymakamlığı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Büyük Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe; Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi üyeleri, Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkanvekili Yüksel Can, Albay Yasin Canbek, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Avcılar Kaymakamlığı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı