Haberler

Avcılar'da Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı önünde çelenkle sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da Gaziler Günü yürüyüşü Atatürk Anıtı önünde çelenkle sona erdi
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Merkez Ulu Camii'nde mevlit okuttu ve Ormanlı Caddesi'nden Kaymakamlık önüne yürüyüş düzenledi. Büyük Türk bayrağının taşındığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde çelenk konulması ve İstiklal Marşı'yla sona erdi.

Avcılar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Avcılar Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de "Gazi" unvanı verilmesi ve Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim ve mevlit okunurken, cemaate Kaymakam Orhan Burhan tarafından mevlit şekeri ikram edildi. Sabah saat 09.00'da Ormanlı Caddesi'nin başından Avcılar Kaymakamlığı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Büyük Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe; Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi üyeleri, Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkanvekili Yüksel Can, Albay Yasin Canbek, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Avcılar Kaymakamlığı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı

250 bin TL ceza yedi, bakın ne tavsiye verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti