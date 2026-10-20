Yozgat Akdağmadeni'nde 4'üncü Kitap Günleri açıldı, 14 yayınevi kitap sundu

Yozgat Akdağmadeni'nde 4'üncü Kitap Günleri açıldı, 14 yayınevi kitap sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri başladı. Belediye, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan etkinlikte 14 yayınevinin yaklaşık 10 bin kitabı okuyucuyla buluşuyor; fuar 25 Ekim'e kadar sürecek.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri başladı.
Akdağmadeni Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 14 yayınevinin yaklaşık 10 bin kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.
Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, öğrencileri ve vatandaşları kitaplarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yazar ve şairler de kitapseverlerle bir araya geliyor.
Fuarın açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve öğrenciler tarafından yapıldı.
Etkinlik, 25 Ekim'e kadar sürecek.