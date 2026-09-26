Bilecik Gölpazarı'nda 36 aileden 84 kişi 'Ailemle Kulaç Atıyorum' etkinliğinde yüzdü

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 84 kişi aileleriyle birlikte kulaç attı.

Gölpazarı Kaymakamlığı himayelerinde, ailelerin çocuklarıyla birlikte spor yapmalarını ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Ailemle Kulaç Atıyorum' etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Gölpazarı Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen etkinlik iki gün sürdü. Etkinliğin ilk gününde babalar çocuklarıyla, ikinci gününde ise anneler çocuklarıyla birlikte havuzda bir araya geldi. İki gün süren etkinliğe 36 aileden çocuklarla birlikte toplam 84 kişi katıldı. Bazı ailelerin birden fazla çocuğuyla katıldığı etkinlikte, aileler birlikte yüzerek keyifli vakit geçirdi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte spor yapmalarını ve güzel vakit geçirmelerini sağlayan bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Sporun aile bağlarını güçlendiren ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan yönünü desteklemeye devam edeceğiz. Etkinliğe katılan tüm ailelerimize ve emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı