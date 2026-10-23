Bakan Çiftçi, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da 115'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nun kapanış programına katılarak, uyum kurslarını tamamlayan kaymakam adayları ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "115'inci Dönem Kaymakam Adaylarımızın uyum kursunun tamamlanması vesilesiyle genç meslektaşlarımızla bir araya geldik; devlet hizmetindeki tecrübelerimizi ve mülki idare mesleğinin sorumluluklarını paylaştık. Kaymakamlık yalnızca bilgiyle değil, tecrübeyle de öğrenilen bir meslektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; 'Devleti temsil etmek milletin gönlüne girmekle olur.' Bunun yolu; vatandaşımızı dinlemekten, derdine ortak olmaktan, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktan ve kimsesizlerin kimsesi olmaktan geçer" ifadelerini kullandı.

Genç kaymakam adaylarına; sahadan ve milletten kopmamalarını, kendilerini sürekli geliştirmelerini, çok dinleyip az konuşmalarını ve sözden çok icraatla öne çıkmalarını tavsiye ettiklerini kaydeden Çiftçi, "İyi bir mülki idare amiri, insanların hayatına dokunan ve görev yaptığı yerde kalıcı hizmetler bırakan kişidir. Makamlar ve görev yerleri değişir; milletimizin gönlünde bırakılan güzel izler kalır. Asıl kazancımız, hayırla anılmak, halkımızın duasını ve Hakk'ın rızasını kazanmaktır. 115'inci Dönem Kaymakam Adaylarımıza başarılar diliyor, aziz milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum. Rabbim yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı