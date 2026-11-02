Mersin Bozyazı'da Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilerin bakımı yapılıyor

Mersin Bozyazı'da Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilerin bakımı yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Bozyazı'da Kaymakamlık himayesindeki Vefa Projesi kapsamında vakıf ekipleri, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin ev temizliği ile kişisel bakımını yapıyor. Projeyle temel ihtiyaçlar karşılanırken onların yalnız hissetmemesi ve günlük yaşamını rahat sürdürmesi amaçlanıyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" kapsamında gideriliyor.
Kaymakamlık himayesinde yürütülen proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğini ve kişisel bakımını yapıp, temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Projeyle vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amaçlanıyor.???????
Kaynak: AA