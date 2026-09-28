İçişleri Bakanı Çiftçi, okul güvenliği için tüm illerin tekrar taranacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği konusunda bütün illerin tekrar taranacağını ve alınan tedbirleri yerinde gözden geçireleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Eyüpsultan'daki binasında düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katıldı. Burada okullarda alınan önlemlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Okullarda alınan, tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, mülkiye müfettişlerimiz, polis başmüfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı