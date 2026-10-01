Haberler

Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik'in eşi Havva Çelik, şehit annelerini ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik'in eşi Havva Çelik, şehit annelerini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakam Ahmed Çelik'in eşi Havva Çelik, şehit annelerini kaymakamlık konutunda ağırladı.

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakam Ahmed Çelik'in eşi Havva Çelik, şehit annelerini kaymakamlık konutunda ağırladı.

Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada şehit anneleri, yemek eşliğinde sohbet etti.

Şehit anneleri, buluşmada evlatlarına duydukları özlem ve hatıralarını paylaştı.

Havva Çelik, şehit annelerinin acı ve özlemlerini paylaştıklarını belirterek, "Gönlümüz de kapımız da her zaman açık." ifadesini kullandı.

Buluşmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirten Çelik, şehit annelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

Fenomenlere büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

Pazar yerinde infial yaratan görüntü!
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi