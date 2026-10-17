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Derecik'te ikinci kitap fuarı başladı, 2 bin 500'den fazla eser okurla buluştu

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Derecik'te ikinci kitap fuarı başladı, 2 bin 500'den fazla eser okurla buluştu
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı, İlçe Müftülüğünce kaymakamlık bahçesinde başladı. Fuarda 2 bin 500'den fazla eser kitapseverlerle buluşturuldu; yazarlar okurlarla bir araya geldi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı başladı.

İlçe Müftülüğünce kaymakamlık bahçesinde düzenlenen fuarda 2 bin 500'den fazla eser kitapseverlerle buluşturuldu.

Yazarların okurlarıyla bir araya geldiği fuar ilgi gördü.

İlçe Müftüsü Yasir Ceylan, dünya klasiklerinden dini eserlere kadar farklı alanlarda kitapların okuyucuların beğenisine sunulduğunu söyledi.

İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut da Derecik'e ilk kez geldiğini ve ilçede gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin 81 ilini iki kez gezdiğini belirten Bulut, cuma namazının ardından cemaatin birbirini yemeğe davet etmesi geleneğiyle ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Derecik'te gördüğü bu yaklaşımın kendisini etkilediğini dile getiren Bulut, fuarda kitaplara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti de paylaştı.

Kaynak: AA
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