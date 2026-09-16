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Bakan Uraloğlu, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu’nda sunum yaptı

Bakan Uraloğlu, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu’nda sunum yaptı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılarak Türkiye’nin ulaşım ve altyapı alanındaki çalışmaları ile gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında bilgi verdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılarak Türkiye'nin ulaşım ve altyapı alanındaki çalışmaları ile gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nda, ülkemizin ulaşım ve altyapı alanında son yıllarda kat ettiği mesafeyi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi geleceğin mülki idare amirleriyle paylaştık. Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan ulaşım ağlarımızı ve kıtaları buluşturan koridorlarımızı anlatırken, Türkiye'nin stratejik konumunun sunduğu imkanları ele aldık. Kamu hizmetinde görev alacak genç kaymakam adaylarımıza başarılar diliyor, ülkemizin her köşesinde milletimize en iyi şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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