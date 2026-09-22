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Siirt Kurtalan'da 17 okulun önünde yaya geçidi çizgileri yenilendi

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Siirt Kurtalan'da 17 okulun önünde yaya geçidi çizgileri yenilendi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde 17 okulun önünde yatay trafik işaretleme çalışması yapıldı. Jandarma trafik timleri, 'Önce Yaya' görselleri ile yaya geçidi ve dur çizgilerini yenileyerek öğrenci güvenliğini ve sürücü farkındalığını hedefledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve sürücülerde yaya geçidi farkındalığını artırmak amacıyla 17 okulun önünde yatay trafik işaretleme çalışması gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, okul önlerinde bulunan "Önce Yaya" görselleri, yatay yaya geçitleri ve enine dur çizgileri standartlara uygun şekilde boyanarak yenilendi.

Çalışmayla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanması ve sürücülerin yaya geçitlerine yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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