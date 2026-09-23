Koçarlı Kaymakamı Taşkın, 25 yıllık esnaflarla Ahilik geleneğini değerlendirdi

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Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Yılın Ahisi Alaattin Kayıp ve ilçede 25 yıldır esnaflık yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada esnaflık kültürü ve Ahilik geleneği üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, ilçede uzun yıllardır esnaflık yapan vatandaşların deneyimleri de konuşuldu. Kaymakam Taşkın, Ahilik kültürünü yaşatan ve ilçenin ticari hayatına uzun yıllardır katkı sunan esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Buluşmada esnafların ilçedeki faaliyetleri ve meslek hayatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Yılın Ahisi Alaattin Kayıp ve ilçemizde 25 yıldır esnaflık yapan hemşerilerimizle bir araya geldi. Ahilik kültürünü yaşatan esnaflarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı