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Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenkleri sunuldu

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Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenkleri sunuldu
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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi. İslahiye'de Atatürk Anıtı önünde, Nurdağı'nda kaymakamlık binası önünde yapılan törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sona erdi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri gerçekleştirildi.

İslahiye'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ile Belediye Başkanı Kemal Vural, anıta çelenk sundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Nurdağı ilçesinde ise Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından çelenk sunuldu. Törende ilçe protokolü de yer aldı.

Her iki ilçedeki törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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