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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat zorunlu ev ziyaretlerine eylem kararını açıkladı

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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat zorunlu ev ziyaretlerine eylem kararını açıkladı
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, bazı valilik, kaymakamlık ve okul müdürlüklerinin eğitim çalışanlarını ev ziyaretlerine zorladığını belirtti. Özat, sendikanın ev ziyaretlerine ilişkin eylem kararı bulunduğunu ve üyelerin bu kararı uygulayabileceğini açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, bazı valilik, kaymakamlık ve okul müdürlüklerince çeşitli projeler kapsamında öğretmen, psikolojik danışman ve okul yöneticilerinin ev ziyaretlerine zorlandığını belirterek, sendikanın ev ziyaretlerine ilişkin eylem kararı bulunduğunu ve üyelerin bu kararı uygulayabileceğini açıkladı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, eğitim çalışanlarına yönelik zorunlu ev ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı. Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenleri zorunlu ev ziyaretleriyle meşgul etmekten vazgeçin. Son dönemde bazı valilikler, kaymakamlıklar ve okul müdürlükleri tarafından çeşitli projeler adı altında öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve okul yöneticilerimiz ev ziyaretlerine zorlanıyor. Devlet yönetiyorsunuz, biraz ciddi olun! Öğretmen, psikolojik danışman ve okul idarecisi öğrencinin evine gidince ne yapacak? Çiğ köfte partisi mi düzenleyecek, çay mı içecek? Yarım saatlik bir ziyaretle hangi sorunu çözecek?

Elbette eğitim sistemimizde ev ziyareti diye bir çalışma vardır. Ancak bunun bir amacı, gerekçesi ve usulü olmalıdır. Ailenin önceden izni alınır, ziyaretin neden yapılacağı belirlenir, idareci ve öğretmenlerin katılımıyla planlı bir çalışma yürütülür. Öğrencinin hangi ihtiyacının tespit edileceği, hangi sorunun çözülmesinin hedeflendiği belli olur. Siz ise hiçbir somut gerekçe ortaya koymadan, sırf proje yapılmış olsun diye eğitim çalışanlarını ev ev dolaştırmaya kalkıyorsunuz.

Ailelerin sosyal ve ekonomik koşullarının yerinde incelenmesi gerekiyorsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu alanda görevli personeli vardır. Öğretmenin görevi, evlerde çay içerek göstermelik ziyaretler gerçekleştirmek değildir. Eğitim çalışanlarının asli görevlerini bırakıp birilerinin proje hevesine hizmet etmesini kabul etmiyoruz. Biraz ciddi olun! Devlet yönetmek, akla gelen her uygulamayı öğretmene dayatmak değildir. Bu tür göstermelik çalışmalarla eğitim çalışanlarını meşgul etmeyin. Sendikamızın ev ziyaretlerine ilişkin eylem kararı bulunmaktadır. Üyelerimiz bu eylem kararını uygulayabilir."

Kaynak: ANKA
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