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Niksar Kaymakamlığı okul çevrelerinde denetim yaptı, 24 servis kontrol edildi

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Niksar Kaymakamlığı okul çevrelerinde denetim yaptı, 24 servis kontrol edildi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde okul ve yurt çevrelerinde denetim yapıldı. 17 okul çevresindeki kontrollerde 24 servis aracı, 1 internet kafe ve 7 kıraathane kontrol edildi; 147 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Niksar Kaymakamlığı koordinesinde, çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla ilçe genelinde denetim yapıldı.

17 okul çevresinde seyir halinde ve sabit olarak gerçekleştirilen kontrollerde, okul servislerine yönelik uygulama kapsamında 24 servis aracı denetlendi.

Ekiplerce ayrıca 1 internet kafe ve 7 kıraathane kontrol edilirken, 147 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, çocukların ve gençlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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