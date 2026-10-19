Sarıgöl'de 12 yıldır görev yapan Yazı İşleri Müdürü Özder Turgutlu'ya atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erol Özder'in Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda programı düzenlendi. Programda Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Özder'i hizmetlerinden dolayı Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 yıldır Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Erol Özder, Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak atandı. Özder'in vedası için Sarıgöl Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl'de görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı Erol Özder'e teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görevine devam edecek olan Erol Özder ise meslek hayatında Sarıgöl'ün önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı