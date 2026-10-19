Sarıgöl'de 12 yıldır görev yapan Yazı İşleri Müdürü Özder Turgutlu'ya atandı

Sarıgöl'de 12 yıldır görev yapan Yazı İşleri Müdürü Özder Turgutlu'ya atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erol Özder, 12 yıldır görev yaptığı Sarıgöl'den Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı. Özder için düzenlenen veda programında Kaymakam Halil Dalak, hizmetlerinden dolayı kendisine Başarı Belgesi verdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erol Özder'in Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda programı düzenlendi. Programda Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Özder'i hizmetlerinden dolayı Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 yıldır Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Erol Özder, Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak atandı. Özder'in vedası için Sarıgöl Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda veda töreni düzenlendi.
Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl'de görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı Erol Özder'e teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.
Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görevine devam edecek olan Erol Özder ise meslek hayatında Sarıgöl'ün önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.