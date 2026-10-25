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Adıyaman Gölbaşı'nda kadın taziye evi kaymakamlık ve hayırsever desteğiyle açıldı

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Adıyaman Gölbaşı'nda kadın taziye evi kaymakamlık ve hayırsever desteğiyle açıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli Köyü'nde kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan kadın taziye evi açılışla hizmete girdi. Açılışı Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın yaptı, ardından Gedikli İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle görüşüp okulun ihtiyaçlarını dinledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli Köyü'nde kaymakamlık ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yapılan kadın taziye evi düzenlenen açılışla hizmete açıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gedikli Köyü'nde daha önce yapımı tamamlanan erkek taziye evinin üst katında yapılan kadın taziye evinin açılışını gerçekleştirdi. Köydeki vatandaşların taziye süreçlerinde kullanabilmesi amacıyla hazırlanan alan, açılışın ardından hizmete sunuldu. Taziye evinin açılışının ardından Gedikli İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Algın, okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında okulun mevcut durumu, ihtiyaçları ve eksiklikleri hakkında bilgi alan Algın, eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik talepleri dinledi.

Okulun ihtiyaçlarının karşılanması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda ilgili birimlere talimat veren Kaymakam Algın'ın ziyareti, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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