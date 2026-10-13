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Güdül'de anıta çelenk konularak Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı kutlandı

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Güdül'de anıta çelenk konularak Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı kutlandı
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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Güdül'de Kaymakamlık önünde çelenk töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Naim Akar, Belediye başkan yardımcısı Münir Atalay ve birim amirleri katıldı; çelenk sonrası saygı duruşu yapıldı ve konuşma gerçekleştirildi.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolaysıyla Güdül'de anıta çelenk konuldu.

Kaymakamlık makamı önünde bulunan alanda düzenlenen törene Kaymakam Naim Akar, Belediye başkan yardımcısı Münir Atalay, Birim amirleri katıldı.

Çelenklerin konulmasını akabinde saygı duruşu yapılırken, akabinde Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı dolayısıyla, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı:

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı tebriklerini kaymakam kabul etti.

Kaymakam Naim Akar, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık ve egemenliğimizin simgesi olan Ankara'mızın Başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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