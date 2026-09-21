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Karacasulu Gaziler, Pamukkale’yi gezdi

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Karacasulu Gaziler, Pamukkale’yi gezdi
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen gezi ile Gaziler Denizli’yi gezdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen gezi ile Gaziler Denizli'yi gezdi.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gazi ve şehit yakınları için Denizli Pamukkale'ye gezi düzenledi. Gaziler ve Şehit yakınları düzenlenen etkinlikle keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza yönelik gezi programı gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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