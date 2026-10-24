İçişleri Bakanı Çiftçi, 115. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla buluştu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 115. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mülki idare amirliğinin yalnızca bir makam değil, devletin vakarını temsil etme, milletin hukukunu koruma ve her koşulda vatandaşın yanında olma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Devletin gücünün adaletinde, itibarının ise hizmetinde olduğunu belirten Çiftçi, "İyi bir idareci, yetkisiyle değil, hakkaniyeti, vicdanı ve millete hizmetiyle iz bırakır. Bu anlayışla görev üstlenecek kaymakam adaylarımıza başarılar diliyorum. Milletimizin duasını kazanmak, taşıdığımız makamların en büyük şerefidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA