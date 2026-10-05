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Çerkezköy'de 2. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı, 20 bin çocuk kitapla buluşacak

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Tekirdağ Çerkezköy'de, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 2. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı. Geçen yıl 12 bin öğrencinin katıldığı fuarda bu yıl 20 bin çocuğun 20 bin kitapla buluşturulması hedefleniyor; fuar 12 Ekim'e kadar gezilebilecek.

TEKİRDAĞ(AA)- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı.

Çerkezköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla düzenlenen fuarın açılışı, Pakize Narin Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, fuarın ilçede geleneksel hale gelmesini istediklerini söyledi.

Dijital çağda doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkati çeken Günlü, "Bu çağda bilen bilmeyeni yönetiyor. Onun için bizim bilgiye ihtiyacımız var. Doğru bilgiye doğru yoldan ulaşmaya ihtiyacımız var." dedi.

Kitap okumanın bir alışkanlık ve yaşam biçimi olduğunu belirten Günlü, okuma kültürünün geliştirilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan da geçen yıl düzenlenen ilk fuara yaklaşık 12 bin öğrencinin katıldığını, 62 okulda söyleşiler gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 60 yazarın öğrencilerle buluştuğunu aktardı.

Kitap fuarlarının çocukların yazarlarla tanışmasına ve kitaplarla güçlü bağ kurmasına katkı sağladığını belirten Aslan, bu yıl 20 bin çocuğu 20 bin kitapla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gazeteci ve yazar Yalvaç Ural ise kitap fuarlarının büyük şehirlerden ilçelere kadar yayılmasının çocuklar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de okumanın ve doğru bilgiye ulaşmanın önemine işaret ederek, "Bilgi sahibi olmak için çok okumamız lazım. Bilgi sahibi olmadan hiç kimse fikir sahibi olamaz. Doğru bilgi, doğru fikri getirir." dedi.

Konuşmaların ardından Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Kurdele kesimiyle açılan fuar, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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