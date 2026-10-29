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Sivas Kangal'da Kaymakamlık engelli öğrenci için 5 kilometrelik yolu iyileştiriyor

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Sivas Kangal'da Kaymakamlık engelli öğrenci için 5 kilometrelik yolu iyileştiriyor Haber Videosunu İzle
Sivas Kangal'da Kaymakamlık engelli öğrenci için 5 kilometrelik yolu iyileştiriyor
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Sivas'ın Kangal ilçesinde engelli öğrencinin babasının sırtında dereyi geçmesi üzerine Kangal Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık, 5 kilometrelik resmi yolun iyileştirilmesine başlandığını ve öğrencinin doğrudan ikamet ettiği yerden alınarak okula ulaştırılacağını duyurdu.

Sivas'ta yol problemi nedeniyle babasının sırtında dereyi geçmek zorunda kalan engelli öğrenci için Kangal Kaymakamlığı hareket geçti, yol iyileştirmesi yapılarak öğrencinin artık servisle evinin kapısından alınacağı duyuruldu.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kavak köyü Delihacılı mezrasında ikamet eden 2. sınıf öğrencisi Mustafa Türkyılmaz, eğitim görebilmesi için her gün babası Servet Türkyılmaz, okul servisine binmek için her gün babasının sırtında dereyi geçmek zorundaydı. Daha önce 3 kızını da aynı yöntemle ırmaktan geçirerek okutan fedakar babanın yetkililere yaptığı çağrı yanıt buldu. İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme gelen konu sonrası kurumlar harekete geçti. Konuya ilişkin Kangal Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "Kaymakamlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, öğrencimizin eğitimine güvenli ve sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, ailenin mesafenin uzun olması nedeniyle kullanmayı tercih etmediği 5 kilometrelik resmi yolun iyileştirilmesi çalışmasına başlanmıştır. Ayrıca öğrencimizin taşımalı eğitim güzergahından alınması yerine doğrudan ikamet ettiği yerden alınarak okula ulaştırılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Öğrencimizin eğitimine güvenli ve kesintisiz şekilde devam etmesi için ilgili kurumlarımızla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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