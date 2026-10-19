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Payas'ta PayaSTEM merkezinin yeni binası konferans salonu ve atölyelerle açıldı

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Payas'ta PayaSTEM merkezinin yeni binası konferans salonu ve atölyelerle açıldı
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Hatay'ın Payas ilçesinde PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Kaymakamlık ve Payas Belediyesince yapılan binada konferans salonu ve geniş atölyelerle farklı branşlarda eğitim verilecek; açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Kaymakamlık ve Payas Belediyesince yapılan yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Merkez koordinatörü Cem Kağır da binada konferans salonu ve geniş atölyelerle daha farklı branşlarda eğitimler verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince binanın açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA
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